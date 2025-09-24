Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ГоловнаСвіт

Рубіо зустрінеться з Лавровим, що прилетів на Генасамблею ООН

Зустріч відбудеться сьогодні в Нью-Йорку. 

Рубіо зустрінеться з Лавровим, що прилетів на Генасамблею ООН
Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Держескретар США Марко Рубіо проведе зустріч з російським міністром закордонних справ Сергєєм Лавровим, що прилетів до Штатів на Генасамблею ООН. "Радіо Свобода" пише, що зустріч Рубіо і Лаврова відбудеться сьогодні. 

В розкладі, опублікованому Держдепом, зустріч з Лавровим запланована на 12 годину за місцевим часом. Невідомо, скільки вона триватиме, але вже через годину держсекретар має провести іншу зустріч – з членами Ради співробітництва країн Перської затоки.

Путінський речник перед зустріччю сказав, що Лавров буде "доносити позицію" американському держсекретарю.

Пєсков коментував журналістам учорашні заяви президента США Дональда Трампа, зроблені після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським. Тоді американський лідер сказав, що Україна за підтримки Європи, вірогідно, зможе звільнити території до "оригінального" вигляду, і що економіка Росії в поганому стані. 

Пєсков додав, що це бачення “контрастує” з кремлівським. 

  • Лавров та Рубіо зустрічалися й раніше. В липні в Держдепі зазначили, що контакти держсекретаря із рсоійською стороною не означають засудження російських масових обстрілів.
