Рубіо зустрінеться з Лавровим, що прилетів на Генасамблею ООН

Держескретар США Марко Рубіо проведе зустріч з російським міністром закордонних справ Сергєєм Лавровим, що прилетів до Штатів на Генасамблею ООН. "Радіо Свобода" пише, що зустріч Рубіо і Лаврова відбудеться сьогодні.

В розкладі, опублікованому Держдепом, зустріч з Лавровим запланована на 12 годину за місцевим часом. Невідомо, скільки вона триватиме, але вже через годину держсекретар має провести іншу зустріч – з членами Ради співробітництва країн Перської затоки.

Путінський речник перед зустріччю сказав, що Лавров буде "доносити позицію" американському держсекретарю.

Пєсков коментував журналістам учорашні заяви президента США Дональда Трампа, зроблені після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським. Тоді американський лідер сказав, що Україна за підтримки Європи, вірогідно, зможе звільнити території до "оригінального" вигляду, і що економіка Росії в поганому стані.

Пєсков додав, що це бачення “контрастує” з кремлівським.