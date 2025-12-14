Зеленський: зробити мирний план таким, аби всім подобався, не вдасться

Зробити мирний план таким, аби він усім подобався, не вдасться, вважає президент Володимир Зеленський. Спілкуючись з журналістами 14 грудня він сказав, що в плані є багато компромісів.

Останні коментарі і пропозиції стосовно змісту плану Україна вже відправила. Головне, аби план був якомога справедливішим, сказав президент.

”А головне – щоб він був дієвим. Щоб план дійсно зміг бути не просто папірцем, а важливим кроком стосовно закінчення війни”, – пояснив глава держави.

Після підписання плану в Росії не повинно бути можливості почати ще одну, третю агресію проти України, додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у "мирному плані" США пропонують відвести війська України з території Донецької області і створити там "вільну економічну зону". При цьому відведення військ окупантів пропозиція США не передбачає. Як і контролю за тим, аби Росія дотримувалася зобов'язання не заходити на нову територію. Також план передбачає "заморозку" ліній в Херсонській і Запорізькій областях. Луганську і Крим ворог отримає повністю.