Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСвіт

Зеленський: зробити мирний план таким, аби всім подобався, не вдасться

Ключове – зробити його дієвим.

Зеленський: зробити мирний план таким, аби всім подобався, не вдасться
президент України Володимир Зеленський
Фото: rfi.fr

Зробити мирний план таким, аби він усім подобався, не вдасться, вважає президент Володимир Зеленський. Спілкуючись з журналістами 14 грудня він сказав, що в плані є багато компромісів.

Останні коментарі і пропозиції стосовно змісту плану Україна вже відправила. Головне, аби план був якомога справедливішим, сказав президент.

”А головне – щоб він був дієвим. Щоб план дійсно зміг бути не просто папірцем, а важливим кроком стосовно закінчення війни”, – пояснив глава держави.

Після підписання плану в Росії не повинно бути можливості почати ще одну, третю агресію проти України, додав Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, у "мирному плані" США пропонують відвести війська України з території Донецької області і створити там "вільну економічну зону". При цьому відведення військ окупантів пропозиція США не передбачає. Як і контролю за тим, аби Росія дотримувалася зобов'язання не заходити на нову територію. Також план передбачає "заморозку" ліній в Херсонській і Запорізькій областях. Луганську і Крим ворог отримає повністю. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies