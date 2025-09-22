Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
США та Ізраїль бойкотуватимуть саміт Франції та Саудівської Аравії про Палестинську державу

Ізраїль вважає це "цирком". 

США та Ізраїль бойкотуватимуть саміт Франції та Саудівської Аравії про Палестинську державу
Засідання Генасамблеї ООН 6 червня 2024 року
Фото: ООН

Сьогодні в ООН проведуть саміт про необхідність визнання Палестинської держави, однак дві країни – США та Ізраїль – бойкотуватимуть його, передають Sky News. Захід про підтримку створення двох держав ініціювали Франція та Саудівська Аравія. 

Бажання діяти невідкладно і ухвалити рішення про дві держави зростає на тлі інтенсифікації Ізраїлем бойових дій у Смузі Гази. Однак сам Ізраїль це не підтримує.

Його спецпосланник в ООН назвав скликайний Францією та Саудівською Аравією "цирком" . 

Нещодавно Генасамблея проголосувала за декларацію про "відчутні, обмежені в часі та незворотні кроки" до рішення про створення двох держав. Декларація також засуджувала ХАМАС і закликала його до капітуляції. 

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро минулого тижня заявив, що декларація є "дорожньою картою, яка починається з головних пріоритетів: припинення вогню, звільнення заручників та безперешкодного надходження гуманітарної допомоги до Гази".

  • Європейські країни наголошують на неприпустимості методів, якими Ізраїль досягає своїх цілей в Газі. Зокрема, штучно створеного голоду і невибіркових ударів по цивільних. 
  • США не підтримують міжнародне визнання Палестини. 
