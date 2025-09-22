США та Ізраїль бойкотуватимуть саміт Франції та Саудівської Аравії про Палестинську державу

Сьогодні в ООН проведуть саміт про необхідність визнання Палестинської держави, однак дві країни – США та Ізраїль – бойкотуватимуть його, передають Sky News. Захід про підтримку створення двох держав ініціювали Франція та Саудівська Аравія.

Бажання діяти невідкладно і ухвалити рішення про дві держави зростає на тлі інтенсифікації Ізраїлем бойових дій у Смузі Гази. Однак сам Ізраїль це не підтримує.

Його спецпосланник в ООН назвав скликайний Францією та Саудівською Аравією "цирком" .

Нещодавно Генасамблея проголосувала за декларацію про "відчутні, обмежені в часі та незворотні кроки" до рішення про створення двох держав. Декларація також засуджувала ХАМАС і закликала його до капітуляції.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро минулого тижня заявив, що декларація є "дорожньою картою, яка починається з головних пріоритетів: припинення вогню, звільнення заручників та безперешкодного надходження гуманітарної допомоги до Гази".