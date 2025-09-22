Трамп назвав медіамагната Мердока ймовірним учасником угоди з Китаєм про володіння TikTok

Медіамагнат Руперт Мердок і його син Лаклан можуть стати частиною угоди США і Китаю про володіння TikTok. Також учасником договору може стати засновник і СЕО компанії Dell Technologies, Майкл Делл, сказав президент США Дональд Трамп в ефірі каналу Fox News. Трамп сказав, що угода передбачатиме участь групи людей, наводить його заяву Sky News.

Окрім названих прізвищ, будуть й інші. Трамп сказав, що це "чудові, відомі люди".

"Я думаю, вони будуть у групі. І декілька інших. Справді чудовий людей, дуже відомвих людей. І вони також є американськими патріотами, ви знаєте, вони люблять свою країну. Я думаю, вони проведуть дійсно хорошу роботу", – сказав він.

Як саме будуть розподілені ролі між цими людьми в угоді – невідомо. Сполучені Штати за новою угодою, підготовка над якою зараз триває, контролюватимуть шість із семи крісел в управлінні.

У Білому домі раніше казали, що компанія Oracle відповідатиме за дані і безпеку застосунку.





Дедлайн для продажу TikTok завершувався 17 вересня. Раніше цю соцмережу взагалі забанили на території США, але після повернення Трампа до Білого дому вона стала знову доступною.

В 2024 Конгрес визначив TikTok загрозою національній безпеці. Вашингтон вимагає в компанії-власниці ByteDance продати соцмережу комусь, хто не пов'язаний із КНР, або ж погрожує її заборонити. 19 січня, за день до інавгурації Трампа і за кілька годин до набуття чинності заборони, соцмережа перестала працювати у Штатах. Але Трамп одразу ж пообіцяв зняти заборону в обмін на зобов'язання ByteDance продати соцмережу.

Протягом місяців Штати вели перемовини про продаж додатку, паралельно переносячи дедлайни, в які він мав припинити роботу. Минулого тижня Дональд Трамп натякнув на досягнення угоди. Продаж застосунку він обговорював із китайським лідером Сі Цзіньпіном.