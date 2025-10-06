Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
У Сирії відбулися перші парламентські вибори після повалення режиму Асада

У неділю обирали приблизно дві третини зі 210 місць у парламенті.

У Сирії відбулися перші парламентські вибори після повалення режиму Асада
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У неділю, 5 жовтня, у Сирії пройшли перші парламентські вибори після повалення режиму Башара Асада.

Про це пише Reuters.

Близько 6 000 виборців віддали голоси у регіональних виборчих колегіях, які відкрилися близько 9-ї ранку за місцевим часом. Недільне голосування визначає приблизно дві третини зі 210 місць у парламенті. Решту тимчасовий президент країни Ахмед аш-Шараа Шараа призначить самостійно.

Влада пояснює вибір непрямої системи голосування відсутністю надійних демографічних даних після війни, яка забрала життя сотень тисяч сирійців і змусила мільйони залишити свої домівки.

Комісія, призначена Шараа, затвердила 1 570 кандидатів, які презентували свої програми на семінарах і дебатах цього тижня. 

Через політичні та безпекові причини влада відклала голосування у трьох провінціях, контрольованих меншинами, залишивши 19 місць у парламенті порожніми, доки там не зможуть провести вибори.

Критики назвали такі дії недемократичними, зазначаючи, що часткове та непряме голосування є недостатньо представницьким і надто централізованим.

Аналітики вважають, що добір 70 депутатів, якого здійснить особисто Шараа, стане вирішальним для ефективності та легітимності нового парламенту: призначення жінок або представників меншин могло б підвищити різноманітність, але підбір лояльних осіб дозволить президентові ухвалювати закони без опору з боку законодавців.
