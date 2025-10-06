Дрони над Німеччиною

«У випускному класі в гімназії в Німеччині розумні 20-річні «дітки» (випускний клас гімназії в Німеччині = 3 курс ВНЗ у нас) обговорювали дрони над Осло та Копенгагеном у розрізі «і хто ж це зробив»? Розумний хлопчик серйозно озвучив версію – це зробила Україна, щоб ми, Німеччина, постачали їй більше зброї», – пише один очевидець, що проживає в Німеччині.

Сьогодні дрони масово літають над Німеччиною. Аеропорти Мюнхена і Берліна закривалися на багато годин, скасовуючи польоти. Збивати дрони, як виявилося, не сильно і є чим, а якщо і є, то збивати бояться, бо «можуть уламки впасти на ні в чому невинних цивільних». Ну так.

Звідки прилетіли ті дрони – «не відомо». Ті розумні «діти», випускники гімназії, може теж вже знають, що з України? Тільки сліди чомусь ведуть до Балтійського моря, звідки то все налетіло, стартуючи з якогось «корабля під невідомим прапором». Може то українці там якийсь свій корабель вислали і замаскували. Ну бо ж не росія, навіщо їй це, правда?

Як виявляється, міста Берлін і Мюнхен – найменш захищені в Європі від повітряних атак. Дрони, ракети, навіть снаряди можуть собі прилетіти, і скоріше за все не будуть збиті. А все тому, що десь так біля 2010 року під керівництвом прагматичної фрау Ангели і під тиском різних «мирно-зелених» партій, були згорнуті більшість засобів ППО, «Патріотів» і т. п. Ну бо в 21 ст. нам нічого не загрожує, це все «нагнітання».

Трохи пізніше, десь починаючи з 2013, якась жіночка, за професією лікар, яка стала міністеркою оборони Німеччини, і яку звали Урсула фон дер Лаєн, продовжила політику попередніх урядів і міністрів оборони: фактичне згортання обороноздатності країни. Головним її здобутком була не закупівля нових систем ППО, ракет чи танків, а розбудова дитячих садочків для дітей військових родин. Ну бо ж надворі 21 ст., мир, яка війна?

Щось як у нас раніше, коли ми зброю продавали. Лише нас в 90-х змусили віддати ЯЗ і стратегічні бомбардувальники, потім ми змушені були її віддавати за борги, а пізніше брак належного фінансування МО і можливості модернізації застарілої радянської зброї спокушував чергових міністрів просто позбуватися баласту, випорожнюючи склади.

Коротко кажучи, росія продовжує тестувати Європу на здатність оборонятися, Європа поки що провалює іспити з приводу поганої підготовки роки тому. Америка переклала відповідальність за безпеку Європи на саму Європу. Ну і тепер росія сподівається ще й притримати поставки систем ППО, ракет, літаків чи інших видів зброї з країн Європи до України, ну бо ж самим бракує. А тут якісь «містичні дрони невідомого походження» над головами літають. Чи то російські, як невиразно напівголосно шепчуть євро-політики, чи то українські, як колись виразно і з переконанням твердили розумні «діти» в Польщі, а тепер ще – і в Німеччині.