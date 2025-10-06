Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
"Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство", – хірургиня Анастасія Пристая
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ГоловнаСвіт

Зеленський: Орбан залишиться в історії як єдиний прем’єр, який гальмував вступ України в ЄС

Президент України заявив, що угорський прем'єр має права блокувати Україну, якщо вона "все виконує згідно відповідного процесу".

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Хоча прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан гальмує незворотній процес щодо вступу України до Європейського союзу, на це має вплив лише час. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це просто несправедливо розказувати байки про Україну. Це сьогодні одна людина, якїй здається, що вона має вплив. Вплив має тільки час. Прем'єр-міністр Угорщини, на жаль, зараз просто гальмує цей процес, який не зворотній. Україна все одно буде (членом ЄС,- ред. ). І в історії залишиться, що Угорщина, а саме єдиний прем'єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС", - сказав Зеленський. 

Президент пояснив, що можлива зміна у процедурі для вступу України до ЄС – це шлях, як зробити це без Угорщини. У випадку її зміни Україна буде звертатися до Нідерландів та інших країн, але також залишається і звичайна процедура вступу.

Зеленський наголосив на необхідності тиску всіх країн ЄС на прем’єр-міністра Угорщини, оскільки він не має права блокувати Україну, якщо Україна все виконує згідно відповідного процесу.

Вступ України до ЄС і Угорщина

Угорщина єдина з 27 країн-членів, яка блокує відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до ЄС, користуючись принципом одностайності. Прем’єр-міністр Орбан заявляє, що членство України змусить ЄС "платити їй гроші", що нібито загрожує економіці Угорщини.

В кінці серпня видання Politico повідомило, що президент США Дональд Трамп переконав Орбана відмовитись від блокування вступу України до ЄС. Зазначалося, що двоє дипломатів також висловили сподівання, що глухий кут щодо вступу України може бути подолано в найближчі місяці, враховуючи тиск на Будапешт.
