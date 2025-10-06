Зеленський: Орбан залишиться в історії як єдиний прем’єр, який гальмував вступ України в ЄС

Президент України заявив, що угорський прем'єр має права блокувати Україну, якщо вона "все виконує згідно відповідного процесу".

Хоча прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан гальмує незворотній процес щодо вступу України до Європейського союзу, на це має вплив лише час.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це просто несправедливо розказувати байки про Україну. Це сьогодні одна людина, якїй здається, що вона має вплив. Вплив має тільки час. Прем'єр-міністр Угорщини, на жаль, зараз просто гальмує цей процес, який не зворотній. Україна все одно буде (членом ЄС,- ред. ). І в історії залишиться, що Угорщина, а саме єдиний прем'єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС", - сказав Зеленський.

Президент пояснив, що можлива зміна у процедурі для вступу України до ЄС – це шлях, як зробити це без Угорщини. У випадку її зміни Україна буде звертатися до Нідерландів та інших країн, але також залишається і звичайна процедура вступу.

Зеленський наголосив на необхідності тиску всіх країн ЄС на прем’єр-міністра Угорщини, оскільки він не має права блокувати Україну, якщо Україна все виконує згідно відповідного процесу.

Вступ України до ЄС і Угорщина

Угорщина єдина з 27 країн-членів, яка блокує відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до ЄС, користуючись принципом одностайності. Прем’єр-міністр Орбан заявляє, що членство України змусить ЄС "платити їй гроші", що нібито загрожує економіці Угорщини.

В кінці серпня видання Politico повідомило, що президент США Дональд Трамп переконав Орбана відмовитись від блокування вступу України до ЄС. Зазначалося, що двоє дипломатів також висловили сподівання, що глухий кут щодо вступу України може бути подолано в найближчі місяці, враховуючи тиск на Будапешт.