Над аеропортом Осло вночі помітили дрони

У зв'язку з цим літаки не могли вчасно сісти. 

Близько опівночі 6 жовтня поліція Осло отримала повідомлення про дрони біля аеропорту міста. Відповідну інформацію передав пілот норвезького літака, пише NRK.

Поліція спрямувала до аеропорту патруль і зв'язалася з екіпажем борту, аби уточнити подробиці. За попередніми даними, помітили від трьох до п'яти дронів. 

Наголошується, що дані про дрони все ще перевіряють.

NRK отримала кілька повідомлень від пасажирів, яким повідомили, що літак перед посадкою змушений циркулювати у повітряному просторі над аеропортом Гардермуеном через ймовірні дрони.

На Flightradar після півночі можна було побачити кілька літаків, що кружляли по колу на південь від аеропорту. Безпілотники спричинили затримки в рейсах, але жоден з них не переспрямували до інших летовищ.

Літаки не могли сісти через повідомлення про дрони над аеропортом у Норвегії
Фото: SKJERMBILDE, FLIGHT RADAR
Літаки не могли сісти через повідомлення про дрони над аеропортом у Норвегії

Станом на 1:30, за повідомленням правоохоронців, аеропорт Осло працював у звичному режимі. 

"Невідомі дрони" в Європі

10 вересня під час масованої атаки Росії проти України 19 російських дронів залетіли на польську територію, і країна вирішила їх збивати. Це стало першим випадком збиття засобів ураження за увесь час, хоча поодинокі ракети і дрони залітали туди й раніше. Вже через декілька днів дрон полетів у Румунію, але вона його не збивала і він повернувся в бік України. 

Після цього відбулася ціла низка прольотів невідомих безпілотників у різних країнах: Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії Німеччини. Хто стоїть за цим – невідомо, але не виключають, що росіяни. 

В Єврокомісії ще після інцидентів у Данії і Норвегії, які були першими, заявили про загрозу інфраструктурі. 

За українськими даними, для запуску дронів над Балтійським морем Росія могла використати танкери.

Конкретно в Норвгії було вже декілька повідомлень про дрони. 30 вересня у норвезькому місті Бреннейсунн помітили невідомий безпілотник, через який було призупинено роботу місцевого аеропорту.
