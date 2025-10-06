Шмигаль: Словаччина передасть Україні 5 машин для розмінування Bozena

Також Україна отримає засоби медичної евакуації та будівельну техніку.

Україна безоплатно отримає 5 машин для розмінування Bozena, будівельну техніку та засоби медичної евакуації від Словаччини.

Про це повідомляє глава Міноборони Денис Шмигаль.

"Підписали з Віцепрем’єр-міністром, Міністром оборони Словаччини Робертом Каліняком угоду про передачу обладнання та техніки нелетального призначення", — ідеться у повідомленні.

Словаччина безоплатно надасть Україні інженерну й будівельну техніку, зокрема машини Bozena, транспорт, комплекси розмінування, засоби медичної евакуації.

Шмигаль висловив вдячність словацькому колезі за допомогу, яка рятує життя українців. "Ми відчуваємо підтримку Словаччини на шляху до досягнення справедливого, тривалого миру".

Окремо глава Міноборони подякував за пакети допомоги, які Словаччина вже надала. Також відомо, що Словаччина працює над новим, п’ятнадцятим пакетом підтримки.

Сторони обговорили також перспективи співпраці між українськими та словацькими компаніями.