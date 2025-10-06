Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Світ

Шмигаль: Словаччина передасть Україні 5 машин для розмінування Bozena

Також Україна отримає засоби медичної евакуації та будівельну техніку.

Шмигаль: Словаччина передасть Україні 5 машин для розмінування Bozena
Денис Шмигаль і Роберт Каліняк
Фото: Денис Шмигаль

Україна безоплатно отримає 5 машин для розмінування Bozena, будівельну техніку та засоби медичної евакуації від Словаччини.

Про це повідомляє глава Міноборони Денис Шмигаль.

"Підписали з Віцепрем’єр-міністром, Міністром оборони Словаччини Робертом Каліняком угоду про передачу обладнання та техніки нелетального призначення", — ідеться у повідомленні.

Словаччина безоплатно надасть Україні інженерну й будівельну техніку, зокрема машини Bozena, транспорт, комплекси розмінування, засоби медичної евакуації.

Шмигаль висловив вдячність словацькому колезі за допомогу, яка рятує життя українців. "Ми відчуваємо підтримку Словаччини на шляху до досягнення справедливого, тривалого миру".

Окремо глава Міноборони подякував за пакети допомоги, які Словаччина вже надала. Також відомо, що Словаччина працює над новим, п’ятнадцятим пакетом підтримки.

Сторони обговорили також перспективи співпраці між українськими та словацькими компаніями.
﻿
