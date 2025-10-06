Іллінойс і Чикаго позиваються до Трампа через розгортання Нацгвардії

Американський штат Іллінойс та місто Чикаго подали до суду на адміністрацію президента Дональда Трампа через рішення розгорнути війська Нацгвардії в Чикаго.
Про це повідомляє CNN.
"Розгортання відповідачами федералізованих військ в Іллінойсі має явно протизаконний характер", – йдеться у позові.
Позивачі просять суд зупинити "незаконну, небезпечну та неконституційну федералізацію членів Національної гвардії Сполучених Штатів, включаючи Національну гвардію Іллінойсу та Техасу".
Вони закликають зобов'язати адміністрацію припинити розгортання будь-яких військ Національної гвардії в Іллінойсі, а також оголосити федералізацію військ Нацгвардії в ширшому сенсі незаконною.
- Напередодні Білий дім оголосив, що Трамп відправив 300 нацгвардійців штату Іллінойс до Чикаго для "захисту федеральних офіцерів та активів"ю Раніше глава Білого дому застосував подібну стратегію в Лос-Анджелесі, Вашингтоні та Портленді.