Іллінойс і Чикаго позиваються до Трампа через розгортання Нацгвардії

Американський штат Іллінойс та місто Чикаго подали до суду на адміністрацію президента Дональда Трампа через рішення розгорнути війська Нацгвардії в Чикаго.

Про це повідомляє CNN.

"Розгортання відповідачами федералізованих військ в Іллінойсі має явно протизаконний характер", – йдеться у позові.

Позивачі просять суд зупинити "незаконну, небезпечну та неконституційну федералізацію членів Національної гвардії Сполучених Штатів, включаючи Національну гвардію Іллінойсу та Техасу".

Вони закликають зобов'язати адміністрацію припинити розгортання будь-яких військ Національної гвардії в Іллінойсі, а також оголосити федералізацію військ Нацгвардії в ширшому сенсі незаконною.