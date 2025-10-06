Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Іллінойс і Чикаго позиваються до Трампа через розгортання Нацгвардії

Вони закликають зобов'язати адміністрацію припинити розгортання будь-яких військ.

Іллінойс і Чикаго позиваються до Трампа через розгортання Нацгвардії
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Американський штат Іллінойс та місто Чикаго подали до суду на адміністрацію президента Дональда Трампа через рішення розгорнути війська Нацгвардії в Чикаго.

Про це повідомляє CNN

"Розгортання відповідачами федералізованих військ в Іллінойсі має явно протизаконний характер", – йдеться у позові. 

Позивачі просять суд зупинити "незаконну, небезпечну та неконституційну федералізацію членів Національної гвардії Сполучених Штатів, включаючи Національну гвардію Іллінойсу та Техасу".

Вони закликають зобов'язати адміністрацію припинити розгортання будь-яких військ Національної гвардії в Іллінойсі, а також оголосити федералізацію військ Нацгвардії в ширшому сенсі незаконною.

  • Напередодні Білий дім оголосив, що Трамп відправив 300 нацгвардійців штату Іллінойс до Чикаго для "захисту федеральних офіцерів та активів"ю Раніше глава Білого дому застосував подібну стратегію в Лос-Анджелесі, Вашингтоні та Портленді. 
