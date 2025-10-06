У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Сотні туристів опинилися у сніговій пастці на горі Еверест

Станом на неділю 350 туристів дісталися невеликого містечка Цюдан, а зв’язок із більш ніж 200 іншими був встановлений.

Сотні туристів, які застрягли через хуртовину біля східного схилу гори Еверест у Тибеті, були виведені у безпечне місце рятувальниками. Незвично сильні снігопади та дощі обрушилися на Гімалаї.

Як пише Reuters, до долини Карма, що веде до східного (Кангшунгського) схилу Евересту, цього тижня прибули сотні відвідувачів.

Сотні місцевих жителів і рятувальників були залучені до розчищення снігу, що перекрив доступ до району, де, за даними державного ресурсу Jimu News, застрягли майже тисяча людей.Станом на неділю 350 туристів дісталися невеликого містечка Цюдан, а зв’язок із більш ніж 200 іншими був встановлений.

Інших туристів доставлять у Цюдан поступово під проводом рятувальників, організованих місцевою владою.Нараз невідомо, чи всіх місцевих гідів і допоміжний персонал туристичних груп знайдено.

Сніг у долині, розташованій на висоті близько 4200 метрів, почався у п’ятницю ввечері й тривав усю суботу.

Північна частина, куди веде асфальтована дорога, зазвичай приваблює велику кількість туристів. Жовтень – пік сезону, коли небо зазвичай прояснюється після індійського мусону.

Тим часом туристичні фірми призупинили продаж квитків, а влада Тибету заборонила вʼїзд до Евересту. 
