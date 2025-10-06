Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ГоловнаСвіт

Розвідка: КНДР на 50% забезпечує Росію боєприпасами

Співпраця між Москвою та Пхеньяном посилюється.

Розвідка: КНДР на 50% забезпечує Росію боєприпасами
Путін і Кім Чен Ин під час державного прийому на честь Путіна в Будинку прийомів у Пхеньяні, Північна Корея, 19 червня 2024 рік.
Фото: EPA/UPG

Північна Корея постачає Росії від 35 до 50% необхідних боєприпасів, щомісяця відправляючи близько 200–260 тисяч артилерійських снарядів калібру 152 мм і 122 мм. 

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров.

За його словами, КНДР також передала Росії пускові установки та балістичні ракети малої дальності KN-23 і KN-24, які РФ активно застосовує для ударів по українських містах. 

Обидві сторони використовують війну проти України як полігон для випробування та вдосконалення північнокорейського озброєння, зокрема модернізованого ПТРК "Фенікс-2", далекобійного комплексу Bulsae-4 та реактивної системи залпового вогню KN-25 калібром 600 мм.

Розвідка також зафіксувала присутність у Курській області Росії контингенту з 8,5–13 тисяч північнокорейських військових, що дозволяє Москві перекидати власні сили на фронт в Україні. У вересні в регіон прибуло ще близько тисячі солдатів, серед яких сапери та військові будівельники.

Крім того, Кремль активно залучає північнокорейських трудових мігрантів для заміщення дефіциту робочої сили. Нині на території Росії працюють понад 17,8 тисячі громадян КНДР, а найближчим часом планується залучення ще 26 тисяч, частину з яких відправлять на будівництво об’єктів у тимчасово окупованих районах України.

Александров наголошує, що співпраця між Москвою та Пхеньяном посилюється, і Північна Корея стає одним із ключових джерел військової підтримки для російської армії.
﻿
