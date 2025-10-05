Близько тисячі людей застрягли на Евересті через негоду

На горі Еверест у Тибеті майже тисяча людей опинились у сніговій пастці через хуртовину, що заблокувала автошляхи на висоті понад 4900 метрів.
Про це повідомляє Reuters.
Сьогодні розпочалися рятувальні роботи з розчищення доступу до кемпінгів на східному схилі Евересту. Частину туристів, котрі були на горі, уже евакуювали.
Хуртовина розпочалася з вечора п’ятниці та тривала протягом усієї суботи. Увечері в суботу туристичні агенції призупинили продаж квитків, а місцева влада заборонила в’їзд до Евересту.