Близько тисячі людей застрягли на Евересті через негоду

Хуртовина розпочалася з вечора п’ятниці  та тривала протягом усієї суботи.

Близько тисячі людей застрягли на Евересті через негоду

На горі Еверест у Тибеті майже тисяча людей опинились у сніговій пастці через хуртовину, що заблокувала автошляхи на висоті понад 4900 метрів.

Про це повідомляє Reuters.

Сьогодні розпочалися рятувальні роботи з розчищення доступу до кемпінгів на східному схилі Евересту. Частину туристів, котрі були на горі, уже евакуювали.

Хуртовина розпочалася з вечора п’ятниці  та тривала протягом усієї суботи. Увечері в суботу туристичні агенції призупинили продаж квитків, а місцева влада заборонила в’їзд до Евересту.

 
