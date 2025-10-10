Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rheinmetall поставить Україні нові системи ППО Skyranger на базі Leopard

Вартість замовлення становить сотні мільйонів євро.

Rheinmetall поставить Україні нові системи ППО Skyranger на базі Leopard
Фото: ЕРА/UPG

Німецька компанія Rheinmetall поставить Україні додаткові зенітні системи Skyranger 35, змонтовані на шасі танків Leopard 1. Вартість замовлення становить сотні мільйонів євро.

Про це повідомили у компанії. 

Системи фінансує одна з країн ЄС за рахунок коштів, отриманих із заморожених російських активів. Виробництво та інтеграцію комплексів здійснюватиме Rheinmetall Italia SpA на своєму головному підприємстві в Римі.

Як вказано у пресрелізі, Leopard 1 Skyranger 35 поєднує мобільність і захист перевіреної гусеничної платформи з високою ефективністю гарматної системи ППО. Комплекс оснащений 35-мм автоматичною гарматою KDG 35/1000 із темпом стрільби 1000 пострілів за хвилину.

Система має ефективну дальність до 4000 метрів і значною мірою уніфікована з гарматою Oerlikon Revolver Gun Mk 3. Завдяки технології AHEAD, Skyranger 35 здатен вести повітряний підрив боєприпасів (airburst).

У майбутньому систему також планують оснастити сучасними керованими ракетами.

  • У вересні очільник компанії Армін Паппергер анонсував постачання Україні нових засобів боротьби з російськими дронами. Йшлося про мобільні системи протиповітряної оборони Skyrange, які можна встановлювати на Leopard, що Україна вже має.
﻿
