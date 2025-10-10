Землетрус магнітудою 7,4 стався на півдні Філіппін, попередили про цунамі

Землетрус магнітудою 7,4 бали стався біля південного узбережжя Філіппін, що викликало попередження про цунамі від влади Філіппін та Індонезії. Мешканців прибережних міст у центральній та південній частинах Філіппін попросили евакуюватися, оскільки влада попередила про хвилі.
Щонайменше одна людина загинула. Землетрус призвів до відключення електроенергії та призупинення занять у деяких частинах країни.
Цей землетрус став одним із найпотужніших за останні роки у Філіппінах, країні, що лежить на Тихоокеанському "вогняному кільці" та переживає понад 800 землетрусів щороку.
- Нещодавно на Філіппінах стався сильний землетрус, щонайменше 69 людей загинули.