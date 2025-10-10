Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
ГоловнаСвіт

Землетрус магнітудою 7,4 стався на півдні Філіппін, попередили про цунамі

Загинула щонайменше одна людина.

Землетрус магнітудою 7,4 стався на півдні Філіппін, попередили про цунамі
землетрус на Філіппінах, 1 жовтня 2025
Фото: EPA/UPG

Землетрус магнітудою 7,4 бали стався біля південного узбережжя Філіппін, що викликало попередження про цунамі від влади Філіппін та Індонезії. Мешканців прибережних міст у центральній та південній частинах Філіппін попросили евакуюватися, оскільки влада попередила про хвилі.

Про це пише Reuters та ВВС

Щонайменше одна людина загинула. Землетрус призвів до відключення електроенергії та призупинення занять у деяких частинах країни.

Цей землетрус став одним із найпотужніших за останні роки у Філіппінах, країні, що лежить на Тихоокеанському "вогняному кільці" та переживає понад 800 землетрусів щороку.

  • Нещодавно на Філіппінах стався сильний землетрус, щонайменше 69 людей загинули.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies