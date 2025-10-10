У неділю почнуть збирати біометрику під час в’їзду до Євросоюзу

Нова система EES впроваджуватиметься поступово до 10 квітня 2026 року і буде безкоштовною. Вона є попередником платної Європейської системи інформації та авторизації подорожей у 2026 році.

З 12 жовтня у Євросоюзі стартує запуск нової біометричної системи EES для в'їзду і виїзду з Шенгенської зони всіх громадян країн, що не входять до блоку.

Як пояснює Reuters, система в'їзду/виїзду (Entry/Exit System) вимагатиме мандрівників реєструвати свої особисті дані, зокрема відбитки пальців та зображення обличчя, під час першого в'їзду до Шенгенської зони. До цієї зони входять всі країни ЄС, окрім Ірландії та Кіпру, а також Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн.

Збір даних будуть запроваджувати на прикордонних пунктах перетину кордону поступово, повністю система запрацює до 10 квітня 2026 року. Таким чином ЄС хоче запобігти довгим чергам на кордоні.

Система EES є безкоштовною.

Нова електронна система скасовує вимогу про ручні штампи у паспортах під час перетину зовнішніх кордонів ЄС. Натомість будуть створювати цифрові записи, які пов'язуватимуть проїзний документ з особою через її біометричні дані.

“ЄС хоче модернізувати управління своїми зовнішніми кордонами, запобігати нелегальній міграції, боротися з підробкою особистих даних та виявляти осіб, які перевищують термін перебування”, ‒ зазначає Reuters.

Євросоюз буде стежити за тим, чи туристи без віз не перебувають на території блоку понад 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду, як цього вимагають правила.

Як відбуватиметься процедура

Усі, хто вперше прибуває до Шенгенської зони, повинні:

відсканувати свої паспорти;

зареєструвати відбитки пальців;

зробити скан обличчя.

Під час виїзду дані мандрівників перевірятимуть в базі даних EES, щоб підтвердити дотримання встановлених строків перебування та зареєструвати виїзд.

Під час наступних поїздок проводитимуть лише біометричну перевірку обличчя.

Дітей до 12 років також реєструватимуть у системі, але їх лише фотографуватимуть, не беручи відбитків пальців.

Де будуть проводитися перевірки

Перевірки будуть проводитися у міжнародних аеропортах, портах, на залізничних терміналах та автомобільних пунктах перетину кордону в Шенгенській зоні.

У порту Дувр, на терміналі Eurotunnel у Фолкстоні та на станції Eurostar у Лондоні (вокзал Сент-Панкрас) реєстрацію в системі EES проходитимуть під час виїзду з Великої Британії — її проводитимуть французькі прикордонники.

Після прибуття до пункту призначення повторну перевірку не проводитимуть ‒ лише під час від’їзду.

Як вплине нова система на роботу прикордонників

Оскільки EES впроваджується поступово, ЄС впевнений, що суттєвих збоїв не буде. Прикордонники зможуть призупинити перевірки на короткі періоди, якщо час обробки стане надмірно довгим.

Financial Times пише, що європейські аеропорти та прикордонні пункти готуються до потенційних заторів. Запуск системи неодноразово затримувався через побоювання, що комп’ютерні системи не готові і це може призвести до збоїв у подорожах. Відтак країни ЄС вирішили запроваджувати систему поетапно.

Спочатку країни почнуть запроваджувати перевірки лише на певних пунктах пропуску через кордон або для певних категорій осіб. Наприклад, Нідерланди почнуть у портах Аймейден та Емсгафен, а в аеропорту Схіпгол в Амстердамі контроль запроваджуватиметься лише 3 листопада.

У Німеччині біометричний контроль розпочнеться в аеропорту Дюссельдорфа в неділю, потім в аеропортах Франкфурта та Мюнхена, а потім у морських портах та інших пунктах пропуску.

Порти, аеропорти та залізниці встановили спеціальні машини для проведення перевірок. Хоча система працюватиме за принципом, схожим на електронні ворота (e-gates), які вже використовуються в багатьох аеропортах, оператори готуються до скарг від клієнтів про затримки, оскільки перша реєстрація біометричної інформації триватиме довше, ніж наступні перевірки.

EES є попередником платної Європейської системи інформації та авторизації подорожей

EES є попередником іншої системи, яка має запрацювати наприкінці 2026 року – Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS).

Громадяни країн, що не входять до Шенгенської зони, повинні будуть подати онлайн-заявку на авторизацію в ETIAS, надати особисту інформацію та деталі про свою поїздку, а також сплатити збір у розмірі 20 євро перед поїздкою.

Авторизація буде дійсна протягом трьох років або до закінчення терміну дії паспорта, ‒ залежно від того, що настане раніше.