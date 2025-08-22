На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
ГоловнаСвіт

Канада знімає частину контрзаходів у торговельній війні з США

Водночас Оттава збереже мита на сталь, алюміній та автомобілі.

Канада знімає частину контрзаходів у торговельній війні з США
Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив, що його уряд скасує більшість контрмит, запроваджених проти США, пише CBC News.

За словами Карні, цей крок має «знизити градус» торговельної війни та відображає дії Вашингтона, який раніше звільнив від тарифів усі товари в межах угоди CUSMA.

Водночас Канада збереже мита на сталь, алюміній та автомобілі, оскільки США продовжують обкладати ці галузі своїми тарифами.

Білий дім уже привітав рішення Оттави. Карні повідомив, що під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп заявив: цей крок Канади стане поштовхом для відновлення переговорів щодо нової торговельної угоди.

Прем’єр уперше натякнув на можливість часткового зняття мит ще на початку серпня, зазначивши, що це може допомогти канадським виробникам витримати наслідки торговельної війни.

За його словами, попри чинні американські тарифи на сталь, алюміній, автомобілі, мідь, деревину та енергоресурси, 85% канадсько-американської торгівлі залишається безмитною, що є кращим показником, ніж у більшості інших країн.

  • Президент США в останній день встановленого ним дедлайну для торговельних перемовин підписав виконавчий указ про запровадження ставки мита у 35% замість 25% на товари з Канади.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies