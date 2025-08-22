Boeing незабаром може укласти угоду із Китаєм про продаж до 500 літаків

Компанія Boeing наближається до фіналізації угоди з Китаєм щодо продажу до 500 літаків. Сторони все ще узгоджують типи й кількість моделей літаків, а також графік постачання.

Про це видання Bloomberg повідомили обізнані джерела.

За словами співрозмовників, мегазамовлення, яке готувалося роками, залежить від зниження торговельної напруги між двома країнами, що бере початок із першої каденції президента США Дональда Трампа, і все ще може зірватися.

Китайські чиновники вже консультуються з місцевими авіакомпаніями щодо потреб у літаках Boeing. Угоду, яку формують, за масштабом подібна до ще не оголошеного контракту на 500 літаків із Airbus, який китайські планувальники вже погодили.

Очікується, що замовлення Boeing стане центральним елементом торговельної угоди, яка принесе вигоду і Трампу, і голові КНР Сі Цзіньпіну. Це буде кульмінацією довгих і часом складних переговорів. Лідери двох країн були близькі до схожого оголошення у 2023 році, але тодішній президент Джо Байден і Сі залишили саміт у Сан-Франциско без укладеної угоди.

Ситуацію для Boeing ускладнює кадрова нестабільність у Китаї. Головний виконавчий директор компанії в країні, Алвін Ліу, який вільно володіє мандаринською та мав широкі урядові контакти, нещодавно залишив компанію. Тимчасовою президенткою Boeing China призначена Керол Шен.

У Boeing відмовилися коментувати як можливу угоду, так і кадрові зміни.

Вашингтон і Пекін провели кілька раундів переговорів після зменшення взаємних тарифів, що раніше сягали 145%, але остаточної торговельної угоди поки не досягли. Раніше цього літа Сі під час телефонної розмови запросив Трампа відвідати Китай. Можливість зустрічі з’явиться наприкінці жовтня, перед самітом АТЕС у Південній Кореї.

Для Китаю ця угода означатиме гарантовані виробничі слоти для поставок літаків, які важко отримати як у Boeing, так і в Airbus, адже їхні листи очікування заповнені майже до 2030-х років. За оцінками Boeing, другий найбільший авіаринок світу протягом наступних 20 років більш ніж подвоїть свій парк комерційних літаків — до 9 755 одиниць. Це значно більше, ніж здатен виготовити китайський виробник Comac.

Національна комісія з розвитку та реформ КНР нещодавно опитала китайських авіаперевізників щодо необхідної кількості літаків. Переговори зосереджені довкола серії 737 Max, найпопулярнішого вузькофюзеляжного літака Boeing, що свідчить про підготовку Пекіна до масштабного замовлення.

Остання угода Boeing із Китаєм була оголошена у листопаді 2017 року під час першого державного візиту Трампа до країни. Тоді було укладено контракти та зобов’язання на 300 літаків вартістю $37 млрд.

Наступного року постачання Boeing до Китаю досягло піку – чверть усіх літаків компанії вирушили на материкову частину. З 2019 року, коли Китай першим у світі приземлив 737 Max після двох катастроф, у продажах домінує Airbus.