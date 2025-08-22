Австралія та Філіппіни посилять оборонну співпрацю

Заяву про наміри підписали під час візиту до азійської країни міністра оборони Австралії Річарда Марлеса.

Австралія та Філіппіни планують посилити свою оборонну співпрацю. Країна Південно-Східної Азії зміцнює зв'язки з союзниками на тлі тривалої напруженості з Пекіном у Південнокитайському морі, пише Bloomberg.

Заяву про наміри підписали під час візиту до острівної країни міністра оборони Австралії Річарда Марлеса. Марлес зустрівся зі своїм філіппінським колегою Гільберто Теодоро-молодшим у Манілі.

Візит Марлеса збігається з найбільшими спільними військовими навчаннями двох країн, які триватимуть в азійській країні протягом двох тижнів.

Навчання, спрямовані на покращення оперативної сумісності оборонних партнерів, включають навчання з морської безпеки у філіппінських водах, що виходять на узбережжя Південнокитайського моря, де Маніла оскаржує масштабні претензії Пекіна.

Вчора четвер Збройні сили Філіппін заявили, що вони спостерігали за суднами берегової охорони Китаю, які проводили “маневри та навчання з використанням водяних гармат” на Другій мілині Томаса в архіпелазі Спратлі, де Маніла має військовий форпост на базі корабля часів Другої світової війни, що сів на мілину.