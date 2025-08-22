Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ЄС переживає найгірший сезон лісових пожеж за історію спостережень, у Португалії горіло 3% території

З січня лісові пожежі охопили понад мільйонів гектарів землі.

ЄС переживає найгірший сезон лісових пожеж за історію спостережень, у Португалії горіло 3% території
Лісові пожежі у Португалії, 20 серпня 2025 року
Європейський Союз переживає найгірший сезон лісових пожеж за всю історію спостережень, їхня площа перевищила 1 мільйон гектарів. 

Про це повідомляє Politico.

Дані Європейської інформаційної системи лісових пожеж блоку (EFFIS), показують, що з січня пожежі охопили 1 016 000 гектарів. Це площа, більша за Кіпр або приблизно третина від площі Бельгії.

Це перший випадок, коли ЄС досяг позначки в 1 мільйон гектарів з моменту початку ведення обліку EFFIS у 2006 році. Попередній найгірший сезон лісових пожеж, у 2017 році, сягав трохи менше 988 тисяч гектарів.

Майже дві третини втрат сталися з 5 серпня, коли, за даними EFFIS, згоріло 380 000 гектарів. Переважна більшість пожеж сталася на Піренейському півострові.

На Іспанію припадає понад 400 тисяч гектарів спаленої території, а у значно меншій Португалії полум'я охопило понад 270 тисяч гектарів або 3% всієї території країни. Згідно з урядовими даними, в Іспанії, де дані сягають 1960-х років, цей рік є найгіршим сезоном пожеж з 1994 року.

Обидві країни за останні тижні пережили пекучу спеку, яка висушила ліси. Зміна клімату посилює ризик лісових пожеж, спричиняючи частіші та інтенсивніші хвилі спеки та посухи. Унаслідок пожеж в обидвох країнах загинуло щонайменше 7 людей, зокрема пожежників.

Дим від лісової пожежі. Луго, Іспанія, 19 серпня 2025 року
На думку вчених, основною причиною катастрофічних пожеж в Іспанії та Португалії є надмірна кількість легкозаймистої рослинності на покинутих землях та нездатність влади вжити превентивних заходів. Спеціальний прокурор Іспанії з питань навколишнього середовища цього тижня розпочав розслідування відсутності планів запобігання пожежам.

Лісові пожежі також викидають велику кількість вуглекислого газу, що нагріває планету, і ЄС є на шляху до потенційного нового рекорду забруднення, пов'язаного з пожежами, показують дані EFFIS.
