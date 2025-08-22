Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Bloomberg: помічник Нетаньягу відвідав ОАЕ після інформації про загрозу нападів на об’єкти, пов’язані з євреями

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відправив свого головного помічника з питань зовнішньої політики до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Міністр стратегічних справ Ізраїлю Рон Дермер
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відправив свого головного помічника з питань зовнішньої політики до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Нетаньягу прагне покращити відносини, напружені військовою кампанією його уряду у Смузі Гази та розширенням єврейських поселень на Західному березі річки Йордан.

Міністр стратегічних справ Ізраїлю Рон Дермер минулого тижня відвідав столицю ОАЕ Абу-Дабі та провів переговори з офіційними особами, зокрема президентом ОАЕ шейхом Мохамедом бін Заєдом.

Візит відбувся після попереджень служби безпеки від Ізраїлю та західних держав, включно зі США та Великою Британією, про потенційні напади на об'єкти ОАЕ, пов'язані з Ізраїлем та євреями.

Дермера також поінформував керівництво Еміратів щодо запланованої Ізраїлем операції із захоплення міста Газа, що є ескалацією війни проти палестинського бойового угруповання ХАМАС,. Абу-Дабі на початку цього місяця попередило, що рішення Ізраїлю захопити фактичну столицю Гази “призведе до катастрофічних наслідків”.

  • Вчора ввечері Нетаньягу оголосив, що разом із новою військовою мобілізацією в Газі та наступом на місто Газа, він санкціонував переговори щодо припинення майже дворічної війни та повернення заручників, яких досі утримує ХАМАС. ОАЕ прагнуть негайного припинення вогню або припинення війни, яка спустошила Газу, як і більшість арабських держав та багато найближчих союзників Ізраїлю в Європі. Але США, найважливіший спонсор Ізраїлю, підтримали останні військові плани.
