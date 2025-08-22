Після другого удару по "Дружбі": зупинка постачань нафти з Росії до Угорщини і Словаччини може тривати 5 днів

Міністри закордонних справ цих країн написали листа до Єврокомісії з проханням гарантувати безпеку постачання.

Словаччина та Угорщина повідомили, що постачання нафти російським нафтопроводом "Дружба" може бути зупиненим щонайменше на п'ять днів. Країни закликали Єврокомісію "гарантувати безпеку" постачань, пишуть Sky News.

Відповідного листа написали міністри закордонних справ Петер Сійрято і Юрай Бланар. Вони стверджують, що альтернативного шляху постачань немає.

"Фізична і географічна реальність така, що без цього трубопроводу безпека постачань до наших країн просто неможлива", – сказали вони.

Угорщина і Словаччина, на відміну від колег по Євросоюзу, після початку повномасштабної війни відмовилися обрати інші джерела закупівлі нафти і продовжили спонсорувати Росію. Вони шантажували Брюссель блокуванням санкцій, аби ЄС дозволив їм і надалі купувати російські нафту і газ.

Ударів по російському нафтопроводу уже двічі завдали Сили безпілотних систем України. Обидва рази удари приводили до зупинки постачань.

Спершу, 13 серпня, дрони вдарили по двох нафтоперекачувальних станціях: в Унечі Брянської області та по станції "Нікольське" в Тамбовській. Ще раз удару по "Унечі" українські дрони завдали вчора.

