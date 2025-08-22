«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСвіт

Після другого удару по "Дружбі": зупинка постачань нафти з Росії до Угорщини і Словаччини може тривати 5 днів

Міністри закордонних справ цих країн написали листа до Єврокомісії з проханням гарантувати безпеку постачання. 

Після другого удару по "Дружбі": зупинка постачань нафти з Росії до Угорщини і Словаччини може тривати 5 днів
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар
Фото: EPA/UPG

Словаччина та Угорщина повідомили, що постачання нафти російським нафтопроводом "Дружба" може бути зупиненим щонайменше на п'ять днів. Країни закликали Єврокомісію "гарантувати безпеку" постачань, пишуть Sky News

Відповідного листа написали міністри закордонних справ Петер Сійрято і Юрай Бланар. Вони стверджують, що альтернативного шляху постачань немає.

"Фізична і географічна реальність така, що без цього трубопроводу безпека постачань до наших країн просто неможлива", – сказали вони. 

Угорщина і Словаччина, на відміну від колег по Євросоюзу, після початку повномасштабної війни відмовилися обрати інші джерела закупівлі нафти і продовжили спонсорувати Росію. Вони шантажували Брюссель блокуванням санкцій, аби ЄС дозволив їм і надалі купувати російські нафту і газ. 

Ударів по російському нафтопроводу уже двічі завдали Сили безпілотних систем України. Обидва рази удари приводили до зупинки постачань. 

Спершу, 13 серпня, дрони вдарили по двох нафтоперекачувальних станціях: в Унечі Брянської області та по станції "Нікольське" в Тамбовській. Ще раз удару по "Унечі" українські дрони завдали вчора.

Більше про це можна прочитати в тексті “«Дружбі» кінець? Чи справді Угорщина залишилася без російської нафти”. 
