Суд виправдав експрем'єра Таїланду у справі про образу монарха

Йому загрожувало до 15 років за гратами.

Сьогодні суд Бангкока виправдав колишнього 76-річного прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата за обвинуваченнями у королівській дифамації, повідомляє DW.

Прокурори звинувачували Таксина у порушенні закону Таїланду “Про образу монарха”, який криміналізує критику короля Махи Вачхіралонгкона та його родини.

Цей закон, один із найсуворіших у світі, передбачає покарання від трьох до 15 років ув'язнення за кожне правопорушення. Звинувачення виникли через зауваження, зроблені в інтерв'ю південнокорейським ЗМІ у 2015 році. Він коментував державний переворот 2014 року, який усунув від влади його сестру Їнглак Чинават. Прокурори стверджували, що ці зауваження є наклепом на монархію.

Юристична команда Таксина відхилила звинувачення, заявивши, що його коментарі були неправильно витлумачені. Суд постановив, що доказів недостатньо для винесення вироку.

Це рішення вважається нетиповим, оскільки виправдувальні вироки у справах про образу монарха є рідкістю в Таїланді. Прокурори ще не заявили, чи будуть вони подавати апеляцію.

Вирок знімає одну з найсерйозніших юридичних загроз, з якими стикається Таксин, який залишається центральною фігурою в тайській політиці. Його політична династія формувала сучасний політичний ландшафт Таїланду понад 20 років.