Кім Чен Ин нагородив військових, які воювали проти України і назвав їх "героями"

Це був перший випадок, коли Північна Корея нагородила своїх солдатів, які воювали за кордоном.

Кім Чен Ин нагородив військових, які воювали проти України і назвав їх "героями"
Кім Чен Ин нагородив військових, які воювали проти України
Фото: EPA/UPG

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин нагородив військовослужбовців, залучених до війни Росії проти України, назвавши їх "великими героями та патріотами".

Пр це пише Yonhap. 

У Північній Кореї відбулася церемонія нагородження командирів та бійців закордонного оперативного підрозділу Корейської народної армії (КНА), які повернулися додому.

Це був перший випадок, коли Північна Корея нагородила своїх солдатів, які воювали за кордоном.

У своїй промові Кім згадав про "переможне завершення" закордонних військових операцій, але не розкрив терміни виведення північнокорейських солдатів, які воюють на передовій у Курській області. Він також помістив медалі героя КНДР поруч із портретами "мучеників", які "пожертвували своєю молодістю та життям заради війни". 

На опублікованих фото видно загалом 101 портрет загиблих на війні, але не уточнюється, чи всі вони загинули під час бойових дій. Зазначається, що Північна Корея, схоже, вперше розкрила імена та фотографії своїх військ, задіяних у російсько-українській війні.

З жовтня минулого року КНДР надала зброю та відправила близько 13 000 військовослужбовців для підтримки військових зусиль Росії.

Розвідувальне агентство Південної Кореї заявило у квітні, що, як вважається, близько 600 північнокорейських солдатів загинули під час боїв на боці Росії, а також понад 4000 північнокорейських військових отримали поранення.

  • За даними розвідки, КНДР постачає Росії боєприпаси та балістичні ракети морським, залізничним і повітряним шляхами. 
