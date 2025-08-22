На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСвіт

Болсонару звинуватили у намірі втекти до Аргентини

Останній етап судової справи проти експрезидента розпочнеться через два тижні.

Болсонару звинуватили у намірі втекти до Аргентини
Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару
Фото: EPA/UPG

Поліція Бразилії офіційно заявила про звинувачення на адресу колишнього президента республіки Жаїра Болсонару у спробі "уникнути правосуддя" шляхом втечі до сусідньої Аргентини.

Як пише BBC, у телефоні ексглави держави нібито було знайдено копію листа з проханням про політичний притулок, написаного президенту Аргентини Хав'єру Мілею, якого вважають союзником Болсонару.

Експрезидента наразі судять у справі про можливу спробу організації державного перевороту після поразки на виборах у 2022 році. Він перебуває під домашнім арештом без права користуватися соціальними мережами. Заключний етап розгляду справи у Верховному суді має розпочатися вже за два тижні.

Болсонару заперечив намір виїхати до Аргентини і заявив, що ніколи б не залишив свою країну. Справу проти себе він вважає "полюванням на відьом" та спробою завадити йому повернутися до влади на виборах у 2026 році.
﻿
