Лондон підтвердив готовність відправити свої війська до України

Велика Британія готова відправити до України свої війська в якості гарантій після досягнення угоди з Росією. Речник британського прем'єр-міністра Кіра Стармера сказав, що Сполучене Королівство разом з іншими союзниками по коаліції охочих підготувалися до направлення "сил безпеки" в Україну, пише The Times.

Ці війська покликані частково "заспокоїти українців" та бути частиною безпечного неба, безпечних морів і відновлення Збройних Сил України. Він привітав зусилля президента США Дональда Трампа з прокладання шляху для гарантій безпеки.

Даунінг-стрит згодна з тезою Трампа про те, що для тривалої мирної угоди може не знадобитися припинення вогню. Речник Стамера додав, що найкращим варіантом є якомога швидше закінчення конфлікту.

Він також додав, що Стармер залишається при думці, що Україна має право самостійно вирішувати, чи бути їй частиною НАТО. Речник підкреслив, що Росія не може ветувати українське членство.