З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ГоловнаСвіт

Лондон підтвердив готовність відправити свої війська до України

Частково вони повинні "заспокоїти українців". 

Лондон підтвердив готовність відправити свої війська до України
Фото: EPA/UPG

Велика Британія готова відправити до України свої війська в якості гарантій після досягнення угоди з Росією. Речник британського прем'єр-міністра Кіра Стармера сказав, що Сполучене Королівство разом з іншими союзниками по коаліції охочих підготувалися до направлення "сил безпеки" в Україну, пише The Times

Ці війська покликані частково "заспокоїти українців" та бути частиною безпечного неба, безпечних морів і відновлення Збройних Сил України. Він привітав зусилля президента США Дональда Трампа з прокладання шляху для гарантій безпеки. 

Даунінг-стрит згодна з тезою Трампа про те, що для тривалої мирної угоди може не знадобитися припинення вогню. Речник Стамера додав, що найкращим варіантом є якомога швидше закінчення конфлікту. 

Він також додав, що Стармер залишається при думці, що Україна має право самостійно вирішувати, чи бути їй частиною НАТО. Речник підкреслив, що Росія не може ветувати українське членство.

  • Про готовність відправити британських військових на українську територію нещодавно говорив міністр оборони Сполученого Королівства. 
  • У Берліні повідомляли, що відправки своїх військ не розглядають. Не всі країни коаліції охочих згодні надавати свою армію для гарантування безпеки і того, що Росія не нападе повторно, але вони декларували готовність допомагати іншими методами. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies