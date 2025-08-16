На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Очільник МЗС Чехії порівняв саміт на Алясці з Мюнхенською змовою

Свого часу країна втратила територію через переговори за її спиною.

Очільник МЗС Чехії порівняв саміт на Алясці з Мюнхенською змовою
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
Фото: Х/Jan Lipavský

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський після старту саміту президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна на Алясці порівняв цей захід із Мюнхенською конференцією 1938 року.

На своїй сторінці у мережі X урядовець виклав цитату британського політика XX століття Ентоні Едена: "Можна досягти тимчасового умиротворення політикою поступок насильству, але цим способом не отримати тривалого миру".

Ці слова були оцінкою рішення світових держав у 1938 році, відповідно до якого тодішня Чехословаччина без її згоди мала поступитися гітлерівській Німеччині Судетською областю. Домовленість, яку пізніше назвуть Мюнхенською змовою, була досягнута без участі чехословацьких представників, фактично за спиною цієї країни. Гітлер ще до кінця року порушить свою обіцянку не претендувати на інші території і окупує Чехію. 

Вочевидь, очільник чеського МЗС проводить прямі паралелі між подіями майже сторічної давнини і зустріччю на Алясці, де з диктатором ведуть розмови про Україну без представництва самої України.
