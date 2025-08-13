РФ знижує ціну Urals через втрату індійського ринку

Москва пропонує Китаю нафту марки Urals зі знижкою близько 1,5 долара за барель від Brent.

Росія намагається переорієнтувати експорт нафти після різкого скорочення поставок до Індії. Москва пропонує Китаю нафту марки Urals зі знижкою близько 1,5 долара за барель від Brent.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

З липня державні компанії Індії – Indian Oil Corporation та Bharat Petroleum – зупинили імпорт російської нафти, замінивши її закупівлями у постачальників із Близького Сходу та США. Пекін не зможе повністю компенсувати втрати через логістичні складнощі, неключовий статус Urals у структурі китайського імпорту та ризик нових санкцій США.

За оцінками СЗРУ, у короткостроковій перспективі Росія зможе замістити лише частину втраченого попиту за рахунок поодиноких контрактів із Китаєм та іншими азійськими покупцями. Змушені дисконти на Urals поглиблюють дефіцит федерального бюджету РФ.