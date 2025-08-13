РЖД у вогні
РЖД у вогні
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
РФ знижує ціну Urals через втрату індійського ринку

Москва пропонує Китаю нафту марки Urals зі знижкою близько 1,5 долара за барель від Brent.

РФ знижує ціну Urals через втрату індійського ринку
видобуваня нафти
Фото: EPA/UPG

Росія намагається переорієнтувати експорт нафти після різкого скорочення поставок до Індії. Москва пропонує Китаю нафту марки Urals зі знижкою близько 1,5 долара за барель від Brent.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

З липня державні компанії Індії – Indian Oil Corporation та Bharat Petroleum – зупинили імпорт російської нафти, замінивши її закупівлями у постачальників із Близького Сходу та США. Пекін не зможе повністю компенсувати втрати через логістичні складнощі, неключовий статус Urals у структурі китайського імпорту та ризик нових санкцій США.

За оцінками СЗРУ, у короткостроковій перспективі Росія зможе замістити лише частину втраченого попиту за рахунок поодиноких контрактів із Китаєм та іншими азійськими покупцями. Змушені дисконти на Urals поглиблюють дефіцит федерального бюджету РФ.

  • Цього місяця стало відомо, що щонайменше чотири нафтові танкери, завантажені російською сирою нафтою, чекали біля західного узбережжя Індії, оскільки закупівлі цієї сировини азійською країною опинилися в центрі уваги на тлі тиску з боку США та Європейського Союзу.
