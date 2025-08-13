Держдеп США "оновив" звіт про права людини у світі: менше згадок друзів Трампа, більше критики опонентів

Сальвадор та Ізраїль без звинувачень, Бразилія та ПАР - максимум засудження.

Державний департамент США оприлюднив щорічний звіт щодо дотримання прав людини у країнах світу - нова версія документа містить низку суттєвих розбіжностей з попередніми, пов'язаних з особистими вподобаннями президента Дональда Трампа.

Як пише The Guardian, правозахисники звернули увагу на відсутність зауважень з боку дипломатів до Ізраїлю та Сальвадору - країн, очільники яких мають хороші стосунки з нинішнім господарем Білого дому.

Натомість Бразилія та Південна Африка, з лідерами яких у Трампа були публічні конфлікти, визначені як країни, де ситуація з правами людини суттєво погіршилася. Білий дім критикував кримінальну справу проти колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару та звинувачував ПАР у проведенні "геноциду білого населення".

Політичні погляди Трампа вплинули і на блок, присвячений європейським країнам: Європі закидають утиски свободи слова, зокрема цензуру щодо критики мігрантів, а також неправомірні дії щодо правих та ультраправих рухів.

У звіті відсутня вказівка на порушення прав представників ЛГБТК+ спільноти, а вторгнення Росії в Україну названо "російсько-українською війною".