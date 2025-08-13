У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
РЖД у вогні
РЖД у вогні
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
ГоловнаСвіт

Лідер боснійських сербів зміг уникнути ув'язнення

Суд дозволив йому сплатити штраф замість тюрми.

Лідер боснійських сербів зміг уникнути ув'язнення
Лідер боснійських сербів Мілорад Додік
Фото: ЕРА/UPG

Верховний суд Боснії та Герцеговини постановив звільнити позбавленого мандату президента Республіки Сербської Мілорада Додіка від необхідності відбути рік ув'язнення, замінивши позбавлення волі штрафом.

Як пише Bloomberg, Додік був покараний за неповагу до рішень верховного представника Крістіана Шмідта - посадовця, який має повноваження стежити за дотриманням Дейтонської угоди про утворення Боснії та Герцеговини у її нинішньому вигляді.

Політик не визнає рішення Центральної виборчої комісії щодо позбавлення його звання президента Республіки Сербської. Він апелює до своїх закордонних союзників, до числа яких зараховує презилента США Дональда Трампа, російського диктатора Путіна, угорського прем'єра Віктора Орбана та президента Сербії Александра Вучича

Нові вибори президента Республіки Сербської мають відбутися на початку листопада.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies