Лідер боснійських сербів зміг уникнути ув'язнення

Верховний суд Боснії та Герцеговини постановив звільнити позбавленого мандату президента Республіки Сербської Мілорада Додіка від необхідності відбути рік ув'язнення, замінивши позбавлення волі штрафом.

Як пише Bloomberg, Додік був покараний за неповагу до рішень верховного представника Крістіана Шмідта - посадовця, який має повноваження стежити за дотриманням Дейтонської угоди про утворення Боснії та Герцеговини у її нинішньому вигляді.

Політик не визнає рішення Центральної виборчої комісії щодо позбавлення його звання президента Республіки Сербської. Він апелює до своїх закордонних союзників, до числа яких зараховує презилента США Дональда Трампа, російського диктатора Путіна, угорського прем'єра Віктора Орбана та президента Сербії Александра Вучича.

Нові вибори президента Республіки Сербської мають відбутися на початку листопада.