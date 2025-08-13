​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
РЖД у вогні
РЖД у вогні
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСвіт

Генсек НАТО: тепер м’яч на боці Путіна

«Ми єдині в прагненні покласти край цій жахливій війні проти України та досягти справедливого й тривалого миру», - наголосив Рютте.

Генсек НАТО: тепер м’яч на боці Путіна
Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Генсек НАТО Марк Рютте прокоментував свої перемовини з лідерами Європи, України і США перед зустріччю Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці.

Як ідеться в дописі Рютте у соцмережі Х, «ми єдині в прагненні покласти край цій жахливій війні проти України та досягти справедливого й тривалого миру». 

«Ціную лідерство Дональда Трампа і тісну координацію з союзниками. Тепер м’яч на боці Путіна», - наголосив Рютте.

  • У Берліні на спільній пресконференції зі Зеленським канцлер ФРН заявив, що європейська сторона озвучила Трампу свої побажання перед його зустріччю з російським диктатором і додав, що хоче, аби лідер США мав успіх на перемовинах.
  • Росія продовжує наполягати на тому, аби Україна віддала чотири області. Натомість Володимир Зеленський категорично відкидає таку можливість, зсилаючись на Конституцію.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies