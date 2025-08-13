Генсек НАТО: тепер м’яч на боці Путіна

Генсек НАТО Марк Рютте прокоментував свої перемовини з лідерами Європи, України і США перед зустріччю Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці.
Як ідеться в дописі Рютте у соцмережі Х, «ми єдині в прагненні покласти край цій жахливій війні проти України та досягти справедливого й тривалого миру».
«Ціную лідерство Дональда Трампа і тісну координацію з союзниками. Тепер м’яч на боці Путіна», - наголосив Рютте.
- У Берліні на спільній пресконференції зі Зеленським канцлер ФРН заявив, що європейська сторона озвучила Трампу свої побажання перед його зустріччю з російським диктатором і додав, що хоче, аби лідер США мав успіх на перемовинах.
- Росія продовжує наполягати на тому, аби Україна віддала чотири області. Натомість Володимир Зеленський категорично відкидає таку можливість, зсилаючись на Конституцію.