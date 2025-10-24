США запровадили санкції проти президента Колумбії

Сполучені Штати запровадили санкції проти президента Колумбії Густаво Петро.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що як причину запровадження санкцій вказують незаконні наркотики, які постачають з цієї країни.
Що передувало
-
У вересні президент Колумбії Густаво Петро заявив, що авіаудари США по човнах, які нібито займалися наркоторгівлею в Карибському морі, є "актом тиранії".
-
США заявили, що анулюють візу президента Колумбії Густаво Петро після його закликів до американських військових не підкорятися наказам Дональда Трампа на пропалестинській демонстрації у Нью-Йорку.
-
Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати припинять усі платежі та субсидії Колумбії.
- Колумбія відкликала свого посла зі Сполучених Штатів після ескалації напруженості з Трампом.