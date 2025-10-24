США запровадили санкції проти президента Колумбії

У вересні президент Колумбії Густаво Петро заявив, що авіаудари США по човнах, які нібито займалися наркоторгівлею в Карибському морі, є "актом тиранії".

США заявили, що анулюють візу президента Колумбії Густаво Петро після його закликів до американських військових не підкорятися наказам Дональда Трампа на пропалестинській демонстрації у Нью-Йорку.