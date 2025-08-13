У Південній Кореї заарештували дружину колишнього президента Юна

Кім Кеон Хі звинувачують у хабарництві, шахрайстві з акціями та інших звинуваченнях. Її арешт відбувся через побоювання, що вона знищить докази та перешкоджатиме розслідуванню.

Колишню першу леді Південної Кореї заарештували вперше в історії країни, повідомили у DW.

Звинувачення проти Кім Кеон Хі, дружини імпічментованого президента Юн Сок Йоля, включають шахрайство з акціями, хабарництво та торгівлю впливом, що карається роками позбавлення волі.

За словами спеціального прокурора, який очолює розслідування, 52-річна жінка заперечує обвинувачення.Кім минулого тижня пройшла багатогодинний допит, а наступного дня прокурори подали клопотання про ордер на її арешт.

Які звинувачення висунуті проти Кім Кеон Хі?

Одне зі звинувачень проти Кім виникло унаслідок інциденту 2022 року, коли вона відвідала саміт НАТО зі своїм чоловіком, одягнувши розкішний кулон Van Cleef, який вартує 43 000 доларів.

Цей предмет не був зазначений у фінансовій декларації подружжя, як того вимагає місцеве законодавство.

Кім заявила, що розкішний кулон був підробкою, купленою 20 років тому в Гонконзі, однак прокуратура встановила, що ювелірний виріб був справжнім.

Крім того, Кім звинувачують в отриманні двох сумок Chanel вартістю 14 500 доларів США, а також діамантового кольє як хабарів від релігійної групи в обмін на вплив на бізнес-інтереси цієї групи.

Прокуратура наказала арештувати Кім через побоювання, що вона знищить докази та перешкоджатиме розслідуванню, повідомила речниця.