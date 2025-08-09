ЗМІ: Зеленський може взяти участь у саміті Трампа і Путіна на Алясці

Журналісти американського мовника CBS News стверджують, що Президент України Володимир Зеленський, можливо, буде залучений до зустрічі Дональда Трампа та російського диктатора Путіна наступної п'ятниці на Алясці.

Про можливу роль глави української держави у саміті представникам ЗМІ розповів один із високопоставлених чиновників у Білому домі. За його словами, наразі планування заходу "досі доволі розмите", тому не виключено, що двосторонній формат перетвориться на тристоронній.

Сам Трамп раніше стверджував, що готовий зустрічатися з обома президентами одночасно. Проте згодом казав, що планує "розпочати з Росії", але "може спробувати домовитися про тристороннє спілкування".