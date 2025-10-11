У Норвегії розслідують коливання ставок на Нобелівську премію миру

Норвезький Нобелівський інститут проводить внутрішнє розслідування у зв'язку з дивним коливанням букмекерських коефіцієнтів, яке супроводжувало останні години перед оголошенням лауреата премії миру.

Як пише The Guardian, ЗМІ у Норвегії звернули увагу на те, що ставки на венесуельську лідерку опозиції Марію Мачадо, яка зрештою й отримала Нобеля, аномально змінилися після опівночі з четверга на п'ятницю.

На сайті Polymarket, який пропонує вгадувати результати виборів та інших політичних подій, Мачадо напередодні поступалася за коефіцієнтами Юлії Навальній та Дональду Трампу. Проте з настанням п'ятниці її шанси на перемогу раптово зросли аж до 72,8%.

Точно зафіксовано принаймні один випадок великого виграшу завдяки ставці, яка була зроблена на Мачадо ще тоді, коли шанс не перевищував 3,75%. Людина стала багатшою на 65 тисяч доларів.

Директор Нобелівського інституту Норвегії Крістіан Берг Харпвікен припустив, що організатори премії "стали жертвами кримінального елемента, який захотів заробити гроші на доступній лише вузькому колу осіб інформації".