Трамп пройшов медобстеження: він у "винятковій" формі

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю відвідав Національний військовий медичний центр імені Волтера Ріда для проходження медобстеження.

Як пише Associated Press, лікар глави держави Шон Барбарелла за результатами аналізів та перевірок заявив, що Трамп перебуває у "винятковій" формі для свого віку. Доктор відзначив високі серцевосудинні, легеневі, неврологічні та фізичні показники республіканця.

Під час тесту у Трампа визначили так званий "кардіовік", тобто стан серцевого м'яза порівняно з середніми показниками для кожної вікової категорії. Виявилося, що серце президента США на 14 років "молодше" за його фактичні роки - цьогоріч господарю Білого дому виповнилося 79.

Трамп також пройшов щорічну вакцинацію: його щепили від грипу і ввели бустерну дозу вакцини від коронавірусу - хоча міністерство охорони здоров'я нещодавно прибрало її зі списку тих, про які мають нагадувати лікарі.

Обстеження, яке відбулося лише через пів року після попереднього, пов'язане зі щільним графіком майбутніх подорожей Трампа: вже невдовзі президент вирушить на Близький Схід.