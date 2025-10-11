Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
ГоловнаСвіт

Трамп пройшов медобстеження: він у "винятковій" формі

Вакцинувався від грипу та Covid-19.

Трамп пройшов медобстеження: він у "винятковій" формі
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю відвідав Національний військовий медичний центр імені Волтера Ріда для проходження медобстеження.

Як пише Associated Press, лікар глави держави Шон Барбарелла за результатами аналізів та перевірок заявив, що Трамп перебуває у "винятковій" формі для свого віку. Доктор відзначив високі серцевосудинні, легеневі, неврологічні та фізичні показники республіканця. 

Під час тесту у Трампа визначили так званий "кардіовік", тобто стан серцевого м'яза порівняно з середніми показниками для кожної вікової категорії. Виявилося, що серце президента США на 14 років "молодше" за його фактичні роки - цьогоріч господарю Білого дому виповнилося 79.   

Трамп також пройшов щорічну вакцинацію: його щепили від грипу і ввели бустерну дозу вакцини від коронавірусу - хоча міністерство охорони здоров'я нещодавно прибрало її зі списку тих, про які мають нагадувати лікарі

Обстеження, яке відбулося лише через пів року після попереднього, пов'язане зі щільним графіком майбутніх подорожей Трампа: вже невдовзі президент вирушить на Близький Схід.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies