Через повінь у Мексиці загинули понад 20 людей

У Мексиці рясні зливи через тропічні шторми "Раймонд" і "Присцилла" спричинили повінь та зсуви ґрунту.

Як пише Reuters, у кількох штатах вода вийшла з берегів річок, розпочалися проблеми з електропостачанням. Загинули щонайменше 20 людей, декілька вважаються зниклими безвісти. Пошкоджені тисячі приватних будинків та сотні громадських закладів, зокрема шкіл.

Для ліквідації наслідків негоди та евакуації населення залучили понад 5400 військовослужбовців. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що урядові служби працюють над відновленням електроживлення у затоплених регіонах та розчищають дороги, щоб зробити можливим виїзд людей до безпечніших місць.