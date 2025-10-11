Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Через повінь у Мексиці загинули понад 20 людей

Тропічні шторми спричинили зливи.

Через повінь у Мексиці загинули понад 20 людей
Повінь у Мексиці
Фото: EPA/UPG

У Мексиці рясні зливи через тропічні шторми "Раймонд" і "Присцилла" спричинили повінь та зсуви ґрунту.

Як пише Reuters, у кількох штатах вода вийшла з берегів річок, розпочалися проблеми з електропостачанням. Загинули щонайменше 20 людей, декілька вважаються зниклими безвісти. Пошкоджені тисячі приватних будинків та сотні громадських закладів, зокрема шкіл.

Для ліквідації наслідків негоди та евакуації населення залучили понад 5400 військовослужбовців. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що урядові служби працюють над відновленням електроживлення у затоплених регіонах та розчищають дороги, щоб зробити можливим виїзд людей до безпечніших місць.
