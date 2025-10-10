Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зимова кампанія України
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Світ

Данія посилює оборону в Арктиці на 4,26 млрд доларів

Також Данія купує 16 нових винищувачів F-35.

міністр оборони Троельс Лунд Поульсен
Фото: EPA/UPG

Данія інвестує 4,26 млрд доларів у посилення своєї військової присутності в Арктиці.

Про це повідомляє Reuters

Крім того, Данія хоче придбати 16 нових літаків F-35, які будуть доповненням до початкових планів придбати 27 таких винищувачів.

“Це інвестиції, необхідні у важкі часи, коли, на жаль, війна знову спалахнула на європейській землі”, - повідомив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Інвестиції в Гренландію та Фарерські острови профінансують два нові арктичні кораблі на додаток до трьох раніше узгоджених суден, морський патрульний літак, криголам, вдосконалені радарні системи та безпілотники, сказав Поульсен.

Він додав, що в столиці Гренландії Нууці буде створено новий військовий штаб.
Теми: , , , ,
