Данія посилює оборону в Арктиці на 4,26 млрд доларів

Данія інвестує 4,26 млрд доларів у посилення своєї військової присутності в Арктиці.

Про це повідомляє Reuters.

Крім того, Данія хоче придбати 16 нових літаків F-35, які будуть доповненням до початкових планів придбати 27 таких винищувачів.

“Це інвестиції, необхідні у важкі часи, коли, на жаль, війна знову спалахнула на європейській землі”, - повідомив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Інвестиції в Гренландію та Фарерські острови профінансують два нові арктичні кораблі на додаток до трьох раніше узгоджених суден, морський патрульний літак, криголам, вдосконалені радарні системи та безпілотники, сказав Поульсен.

Він додав, що в столиці Гренландії Нууці буде створено новий військовий штаб.