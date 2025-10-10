Британія передала Україні сотні ракети для ППО на п'ять місяців швидше

Британія передала Україні на п'ять місяців швидше запланованого терміну сотні ракет для ППО.
Про це повідомив Міністр з питань оборонної готовності та промисловості Люк Поллард під час візиту торговельної делегації до Києва, ідеться на сайті уряду Великої Британії.
Ракети, виготовлені в Белфасті, відомі як Lightweight Multirole Missiles (LMM), вже довели свою ефективність у захисті українського неба та були доставлені на п'ять місяців раніше запланованого терміну в рамках програми дарування Великої Британії.
Паралельно компанія Thales, що базується у Белфасті, переходить до наступного етапу співпраці з українськими партнерами в рамках контракту вартістю 1,6 мільярда фунтів стерлінгів. Новий етап дозволить ще глибше інтегрувати ракети LMM у систему протиповітряної оборони України, посилюючи оборонні можливості.
У британському уряді також розповіли, що цього тижня Київ відвідала британська торговельна делегація з метою посилення військової підтримки України.
"Велика Британія зміцнює свою непохитну відданість допомозі Україні у захисті від незаконного вторгнення Росії. Цього року ми витратимо 4,5 мільярда фунтів на військову підтримку України — більше, ніж будь-коли раніше", — наголосив Міністр Люк Поллард.
- Німеччина і Британія запустили спільний проєкт, який передбачає постачання Україні 220 тисяч снарядів калібру 35 мм для зенітних установок Gepard, а також фінансування бойових безпілотників українського виробництва.