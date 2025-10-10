Британія передала Україні сотні ракети для ППО на п'ять місяців швидше

Британія планує виділити на військову підтримку України 4,5 млрд фунтів стерлінгів до кінця року.

Британія передала Україні на п'ять місяців швидше запланованого терміну сотні ракет для ППО.

Про це повідомив Міністр з питань оборонної готовності та промисловості Люк Поллард під час візиту торговельної делегації до Києва, ідеться на сайті уряду Великої Британії.

Ракети, виготовлені в Белфасті, відомі як Lightweight Multirole Missiles (LMM), вже довели свою ефективність у захисті українського неба та були доставлені на п'ять місяців раніше запланованого терміну в рамках програми дарування Великої Британії.

Паралельно компанія Thales, що базується у Белфасті, переходить до наступного етапу співпраці з українськими партнерами в рамках контракту вартістю 1,6 мільярда фунтів стерлінгів. Новий етап дозволить ще глибше інтегрувати ракети LMM у систему протиповітряної оборони України, посилюючи оборонні можливості.

У британському уряді також розповіли, що цього тижня Київ відвідала британська торговельна делегація з метою посилення військової підтримки України.

"Велика Британія зміцнює свою непохитну відданість допомозі Україні у захисті від незаконного вторгнення Росії. Цього року ми витратимо 4,5 мільярда фунтів на військову підтримку України — більше, ніж будь-коли раніше", — наголосив Міністр Люк Поллард.