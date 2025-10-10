Єврокомісар: Україна отримає ще 8,4 мільярда євро за механізмом ERA до кінця року

Фінансування України за механізмом позик ERA, у якому беруть участь країни "Групи семи" та Євросоюз, відбувається відповідно до графіка. Україна до кінця року отримає ще 8,4 мільярда євро.

Про це повідомив комісар ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс після засідання Ради ЄС з економічних і фінансових питань у Люксембурзі, пише Укрінформ.

За його словами, партнери вже виплатили Україні 25,3 млрд євро, а до кінця року очікується додаткове фінансування в розмірі 8,4 млрд євро. Домбровскіс підкреслив, що реалізація існуючих позик відбувається успішно.

Також єврокомісар нагадав про мету санкцій ЄС — максимізувати тиск на російську воєнну економіку.

Зокрема, 19-й пакет санкцій спрямований на подальше обмеження доходів Росії від експорту енергоресурсів і доступу до технологій, а також на усунення лазівок у санкційному режимі.

Окремо міністри ЄС обговорили пропозицію щодо запровадження "репараційної позики" Україні, яка фінансуватиметься за рахунок заморожених активів Центрального банку РФ. Київ мав би повернути ці кошти лише у випадку, якщо Росія виплатить репарації за завдану війною шкоду.

Домбровскіс наголосив, що Європейська комісія продовжує технічну роботу над цим питанням у тісній співпраці з державами-членами ЄС і міжнародними партнерами. Він також відзначив готовність країн G7 використати заморожені російські активи для підтримки України.

"Росія — агресор, який має відшкодувати збитки, завдані Україні", — підсумував єврокомісар.