Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зимова кампанія України
Єврокомісар: Україна отримає ще 8,4 мільярда євро за механізмом ERA до кінця року

Також міністри ЄС обговорили пропозицію щодо запровадження "репараційної позики" Україні.

Фото: З відкритих джерел

Фінансування України за механізмом позик ERA, у якому беруть участь країни "Групи семи" та Євросоюз, відбувається відповідно до графіка. Україна до кінця року отримає ще 8,4 мільярда євро. 

Про це повідомив комісар ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс після засідання Ради ЄС з економічних і фінансових питань у Люксембурзі, пише Укрінформ.

За його словами, партнери вже виплатили Україні 25,3 млрд євро, а до кінця року очікується додаткове фінансування в розмірі 8,4 млрд євро. Домбровскіс підкреслив, що реалізація існуючих позик відбувається успішно.

Також єврокомісар нагадав про мету санкцій ЄС — максимізувати тиск на російську воєнну економіку. 

Зокрема, 19-й пакет санкцій спрямований на подальше обмеження доходів Росії від експорту енергоресурсів і доступу до технологій, а також на усунення лазівок у санкційному режимі.

Окремо міністри ЄС обговорили пропозицію щодо запровадження "репараційної позики" Україні, яка фінансуватиметься за рахунок заморожених активів Центрального банку РФ. Київ мав би повернути ці кошти лише у випадку, якщо Росія виплатить репарації за завдану війною шкоду.

Домбровскіс наголосив, що Європейська комісія продовжує технічну роботу над цим питанням у тісній співпраці з державами-членами ЄС і міжнародними партнерами. Він також відзначив готовність країн G7 використати заморожені російські активи для підтримки України.

"Росія — агресор, який має відшкодувати збитки, завдані Україні", — підсумував єврокомісар.
