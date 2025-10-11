Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Шмигаль: Україна та Велика Британія підписали угоду щодо партнерства у сфері технологій в межах програми LYRA

Країни домовилися про створення робочої групи, яка координуватиме спільні проєкти у межах програми LYRA.

Шмигаль: Україна та Велика Британія підписали угоду щодо партнерства у сфері технологій в межах програми LYRA
Фото: Денис Шмигаль

На полях Міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC3 Україна і Британія підписали угоду про спільне оборонне партнерство у сфері технологій.

Про це повідомив глава Міноборони України Денис Шмигаль.

"На полях Міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC3 було підписано заяву про наміри між Державним секретарем з питань оборони Великої Британії та Міністерством оборони України щодо програми LYRA – партнерства у сфері технологій для поля бою", — ідеться у повідомленні.

Як додає Шмигаль, угода визначає намір сторін спільно розробляти та масштабувати оборонні технології. Зокрема, Україна і Британія домовилися про створення робочої групи, яка координуватиме спільні проєкти у межах програми LYRA.

Метою LYRA є посилення обороноздатності обох країн шляхом поєднання українського та британського оборонно-промислового та наукового потенціалу, що дозволить здійснювати спільну розробку, модернізацію та масштабування виробництва необхідних систем озброєння.

Крім того, підписано проєктну домовленість щодо спільного з Великою Британією виробництва артилерії.

"Вдячний Великій Британії за сильні внески в обороноздатність України. Разом посилюємо безпеку усієї Європи", — наголосив міністр оборони.
