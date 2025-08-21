Сили спецоперацій в Криму уразили потяг із паливно-мастильними матеріалами

У ніч на 21 серпня Сили спецоперацій Збройних сил України уразили рухомий склад росіян із паливно-мастильними матеріалами і порушили логістику окупантів у тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться у телеграм-каналі ССО.

"Сили спеціальних операцій ЗС України провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой. Операція відбулася у ніч на 21 серпня. Спецпризначенці вразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами", – зазначили там.

Внаслідок цього ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ.