Сили спецоперацій в Криму уразили потяг із паливно-мастильними матеріалами

Провели спецоперацію поблизу залізничної станції Джанкой.

Сили спецоперацій в Криму уразили потяг із паливно-мастильними матеріалами
Ілюстративне фото
Фото: СЗРУ

У ніч на 21 серпня Сили спецоперацій Збройних сил України уразили рухомий склад росіян із паливно-мастильними матеріалами і порушили логістику окупантів у тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться у телеграм-каналі ССО. 

"Сили спеціальних операцій ЗС України провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой. Операція відбулася у ніч на 21 серпня. Спецпризначенці вразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами", – зазначили там. 

Внаслідок цього ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ.

  • Нещодавно Сили спеціальних операцій знищили потужний радар "Скала-М" в Криму.
﻿
