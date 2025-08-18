Матернова: поки Вашингтон прагне мирної угоди, Путін вбиває українських дітей

"Військовому злочинцю та вбивці дітей не можна дозволяти диктувати умови миру", — наголошує Матернова.

Поки президент США Дональд Трамп шукає рішення щодо припинення війни, Росія продовжує атакувати мирне населення України.

Про це пише очільниця Представництва ЄС в Україні Катарина Матернова.

"Минулої ночі та сьогодні вранці Росія завдала масованих ударів по Харкову. Цілями були не військові об'єкти, а житлові будинки, діти та сім'ї. Семеро людей загинули. Серед них маленька дівчинка віком лише півтора року. Десятки отримали поранення. Водночас Росія атакувала Запоріжжя, Сумську область та Одесу, де ракети вразили нафтосховища, вбивши та поранивши мирних жителів", — ідеться у заяві Матернової.

Вона додає, що президент Зеленський чітко заявив: "Це був демонстративний та цинічний удар", саме тоді, коли Вашингтон обговорює, як припинити війну.

"Путін чітко дає зрозуміти, що він зацікавлений не в мирі, а в залякуванні України та її партнерів, а також у принизливих дипломатичних зусиллях щодо зупинення війни. Військовому злочинцю та вбивці дітей не можна дозволяти диктувати умови миру. Україна чітко дала зрозуміти: вона не прийме "мир", який є лише замаскованою капітуляцією", — наголошує пані Матернова.

Вона додає, що умови будь-якої угоди можуть виникнути лише в результаті взаємного діалогу — не в односторонньому порядку, не під шантажем, не під загрозою смерті та ракет.Україні потрібні сильні та надійні гарантії безпеки.

"Тільки тоді може бути справедливий та тривалий мир із сусідом, який продовжує вбивати невинних людей навіть під час мирних переговорів.Європейський Союз твердо стоїть на боці України. Тому що мир не може бути побудований лише на поступках жертви агресії. Мир має ґрунтуватися на справедливості та взаємній згоді".