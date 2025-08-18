Україні вдалося повернути ще 12 дітей з тимчасово окупованих територій

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій вдалося врятувати ще 12 дітей, які роками жили у російській неволі.

Про це повідомив глава Офісу президента України.

Діти зазнали тиску та переслідувань з боку росіян: окупанти вривалися до їхніх домівок з обшуками, змушували ходити до російських шкіл і оформлювати паспорти РФ, погрожували примусовим призовом чи розлученням із батьками.

Дехто з дітей ставав свідком жорстоких катувань рідних або сам стикався з приниженням і страхом щодня.

"Сьогодні ці діти нарешті у безпеці у вільній Україні. Вони проходять реабілітацію, отримують психологічну допомогу, відновлюють документи та знову можуть навчатися й будувати плани на майбутнє.

Дякую Save Ukraine та всім партнерам за сприяння в їхньому порятунку. Ми виконуємо завдання Президента - повернути всіх дітей", — зазначив очільник ОПУ.