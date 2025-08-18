Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Україні вдалося повернути ще 12 дітей з тимчасово окупованих територій

Дехто з дітей ставав свідком жорстоких катувань рідних російськими окупантами.

Україні вдалося повернути ще 12 дітей з тимчасово окупованих територій
В Україну з російської окупації повернули 12 дітей
Фото: Андрій Єрмак

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій вдалося врятувати ще 12 дітей, які роками жили у російській неволі. 

Про це повідомив глава Офісу президента України.

Діти зазнали тиску та переслідувань з боку росіян: окупанти вривалися до їхніх домівок з обшуками, змушували ходити до російських шкіл і оформлювати паспорти РФ, погрожували примусовим призовом чи розлученням із батьками. 

Дехто з дітей ставав свідком жорстоких катувань рідних або сам стикався з приниженням і страхом щодня.

"Сьогодні ці діти нарешті у безпеці у вільній Україні. Вони проходять реабілітацію, отримують психологічну допомогу, відновлюють документи та знову можуть навчатися й будувати плани на майбутнє.

Дякую Save Ukraine та всім партнерам за сприяння в їхньому порятунку. Ми виконуємо завдання Президента - повернути всіх дітей", — зазначив очільник ОПУ. 
