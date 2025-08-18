Больові точки. Проблеми під Добропіллям
ЦПД: російська пропаганда поширює фейк про начебто "розстріл цивільної жінки військовим ЗСУ"

Росіяни намагаються виправдати звірства ЗС РФ.

ЦПД: російська пропаганда поширює фейк про начебто "розстріл цивільної жінки військовим ЗСУ"
Фото: Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда поширює фейк про начебто "розстріл цивільної жінки військовим ЗСУ", намагаючись виправдати воєнні злочини армії РФ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Ворожі телеграм-канали поширили відео про нібито розстріл українським військовими цивільної особи поблизу Родинського на Покровському напрямку. 

Насправді ж, як повідомили в Офісі Генпрокурора, на кадрах зафіксовано військовослужбовця зс рф із білою пов’язкою на руці, який відкрив вогонь по цивільній людині. Після цього він підійшов до жертви, оглянув її та втік з місця злочину.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин та ідентифікації військовослужбовців рф, причетних до злочину.

У ЦПД підкреслюють, що росіяни, видаючи бажане за дійсне, намагаються звинуватити Україну у злочинах проти цивільних, які скоюють самі ж військові ЗС РФ та дискредитувати Збройні Сили України.
