ЦПД: російська пропаганда поширює фейк про начебто "розстріл цивільної жінки військовим ЗСУ"

Російська пропаганда поширює фейк про начебто "розстріл цивільної жінки військовим ЗСУ", намагаючись виправдати воєнні злочини армії РФ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Ворожі телеграм-канали поширили відео про нібито розстріл українським військовими цивільної особи поблизу Родинського на Покровському напрямку.

Насправді ж, як повідомили в Офісі Генпрокурора, на кадрах зафіксовано військовослужбовця зс рф із білою пов’язкою на руці, який відкрив вогонь по цивільній людині. Після цього він підійшов до жертви, оглянув її та втік з місця злочину.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин та ідентифікації військовослужбовців рф, причетних до злочину.

У ЦПД підкреслюють, що росіяни, видаючи бажане за дійсне, намагаються звинуватити Україну у злочинах проти цивільних, які скоюють самі ж військові ЗС РФ та дискредитувати Збройні Сили України.