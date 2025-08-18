У Запорізькій області загинула мінометниця ТрО Ольга Сердюк з позивним Ляля

Попри можливість залишитися вдома вона свідомо пішла на фронт і щиро вірила в перемогу.

У Запорізькій області загинула мінометниця 130 окремого батальйону територіальної оборони ЗСУ Ольга Сердюк (Ляля).

Про це повідомили журналіст і військовослужбовець Мирослав Откович та снайперка Олена Білозерська.

Откович зазначив, що Ольга служила в його мінометній батареї, мала чоловіка-танкіста і двох доньок, якими в Харкові опікувалася її мати. За його словами, попри можливість залишитися вдома вона свідомо пішла на фронт і щиро вірила в перемогу.

"Ляля могла сидіти вдома. Але пішла на фронт. Вірила в перемогу як ніхто інший. Робила ремонт в квартирі в центрі Харкова. Попри прильоти", - написав Откович.

Спочатку Сердюк була піхотинкою, але після поранення її перевели до мінометної батареї.

Ольга загинула 9 серпня 2025 року на Оріхівському напрямку. Їй було 42 роки.