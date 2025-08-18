Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та з артилерії. Є пошкодження

Упродовж дня російські окупанти атакували дронами та з артилерії Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровщини.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Протягом дня гучно було на Нікопольщині. Ворог атакував FPV-дронами та артилерією. Бив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах", — каже Лисак.
Унаслідок обстрілів зайнялися приватний будинок та вантажівка, пожежі ліквідували. Ще одна оселя і господарська споруда – зазнали пошкоджень.
По Межівській і Покровській громадах, на Синельниківщині російська армія поцілила безпілотниками. Там пошкоджене сільськогосподарське підприємство. Горіли автомобіль та ліс. Вогонь приборкали.
- Російські війська сконцентрували на південному напрямку спеціалізовані підрозділи для проведення диверсійно-розвідувальних дій через колишнє Каховське водосховище по Нікополю Дніпропетровської області.