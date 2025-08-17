«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
У Раді — скандал через непристойний жест. "ЄС" вимагає покарати нардепа "Батьківщини" Сергія Власенка
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ОСУВ "Дніпро": ворог 11 разів намагався прорвати оборону Куп'янська

Ворог атакував українські позиції у районі Удачного, Новопавлівки, Філії та Горіхового для чергової спроби вийти на адмінкордон Донецької області.

Фото: Генштаб

Російські окупанти здійснили 11 спроб прорвати оборону міста Куп'янськ на Харківщині. Сили оборони України завдали втрат ворожій армії.

Про це інформує ОСУВ "Дніпро".

"На Купʼянському напрямку нівельовано спроби противника покращити тактичне положення поблизу Петропавлівки, Радьківки, Калинового, Голубівки, Лимана Першого та Колодязного. Ворог не полишає спроб і намагань увійти у Купʼянськ, за добу зафіксовано щонайменше одинадцять атак", ідеться у повідомленні.

У результаті боїв Сили оборони знищили два танки та три бронемашини ворога. Втрат українських позицій не допущено.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників біля Ставків, Карпівки, Середнього, Шандриголового та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Григорівки та Серебрянки.

На Торецькому напрямку штурмові дії окупантів були спрямовані на наші позиції неподалік Диліївки, Плещіївки та Катеринівки. Успіху ворожі сили не мали.

На Добропільському напрямку противник безуспішно атакував підрозділи наших військ біля населених пунктів Володимирівка, Полтавка та Нове Шахове.

На Покровському напрямку окупаційна армія не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію. Відмічено наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Промінь, Чунишине, Новоекономічне, Лисівка, Звірове. 

З метою виходу на адмінкордон Донецької області ворог атакував у районі Удачного, Новопавлівки, Філії та Горіхового. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили атакувальні зусилля в районі Ялти, Андріївки-Клевцового, Воскресенки, Маліївки, Новомиколаївки, Тернового та Комишувахи. Там тривають важкі бої, противник намагається розвинути наступ, не рахуючись з втратами в живій силі і техніці.

  • За минулу добу на фронті відбулося 148 боєзіткнень. Ворог активно веде бойові дії на Лиманському, Новопавлівському та Покровському напрямках.
