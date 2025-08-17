«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Уночі РФ атакувала Україну ракетою "Іскандер-М" та 60 ударними дронами

Сили ППО знищили 40 із 61 повітряної цілі противника.

Робота мобільної бригади ППО
Фото: Сумська ОВА

Уночі 17 серпня РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" та 60-ма ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 40 ворожих БпЛА.

Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 17 серпня (із 19.30 16 серпня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М та 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Фото: повітряні сили

Зафіксовано влучання ракети та 20 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових районах Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини.
