Сьогодні, у День Незалежності України, за дорученням Президента України відбувся черговий 68-й обмін військовополоненими.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Згідно з домовленостями у Стамбулі, додому повернули українських військових, а також були визволені 8 цивільних українців.

Серед звільнених воїнів представники практично всіх сил оборони: десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, а також воїни ТрО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Усі звільнені оборонці належать до рядового та сержантського складу. Майже всі вони провели в полоні понад три роки. “Військовослужбовці, які сьогодні повернулися, обороняли місто Маріуполь, луганський, донецький, харківський, запорізький, херсонський, миколаївський, київський, сумський напрямки, охороняли Чорнобильську АЕС. Також побачать рідних ті, хто потрапив до рук ворога на тимчасово окупованих територіях, в Криму”, ‒ йдеться у повідомленні Координаційного штабу.

На волі, зокрема, опинилися двоє українських журналістів: Дмитро Хилюк та Марк Каліуш. Вони були незаконно затримані окупантами в 2022 та 2023 роках. Серед звільнених цивільних громадян також є медик Сергій Ковальов з батальйону “Госпітальєри”, який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі “Азовсталь”. Повертається додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами.

“Висловлюємо вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу та сприяння в організації повернення цивільних громадян України”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Фото: t.me/Koord_shtab

